Saiba se ganhou jackpot de 3,2 milhões do Totoloto

Com um jackpot que vem de há alguns sorteios, resultando num potencial primeiro prémio de 3,2 milhões de euros, foram esta noite sorteados os números do Totoloto.

Na Santa Casa, foram extraídos os números 4 - 11 - 22 - 26 - 27 e o 'número da sorte' foi o 5, para este sorteio 074/2025 de 13 de Setembro de 2025.

Mas, lembre-se que os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.