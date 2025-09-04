Consumo de notícias nas redes sociais é tendência crescente e transgeracional

O consumo diário de notícias através das redes sociais tem aumentado em todas as faixas etárias, mas só os mais jovens colocam as redes sociais no 'top 5' de meios mais credíveis, segundo um estudo hoje divulgado.

De acordo com a mais recente edição do estudo "Meaningful Media" - realizado pela Havas Media Network para analisar a forma como os portugueses se relacionam com os meios de comunicação e a publicidade --, os canais de televisão aberta continuam a ser os meios mais credíveis em todas as idades, seguidos dos jornais.

Contudo, desde 2023 tem vindo a registar-se uma mudança entre os mais jovens (dos 15 aos 34 anos), com os motores de busca a ganharem terreno em detrimento da rádio e com as redes sociais a entrarem para o 'top 5' de credibilidade.

Segundo o estudo, "o consumo crescente de conteúdos noticiosos através das redes sociais pode ser um fator determinante para este aumento de credibilidade", com "os vídeos virais a tornarem-se, cada vez mais, o 'prime time' dos jovens, não só como fonte de entretenimento, mas também de informação".

Paralelamente, a tendência de "fuga a notícias" ('news avoidance') está a aumentar, "refletindo cansaço face à negatividade e ao contexto de 'permacrise' [crise permanente]".

"Se associarmos este movimento à crescente substituição do jornalismo profissional por criadores de conteúdos digitais, ou 'jornalistas-influencers', impulsionada por algoritmos, enfrentamos riscos acrescidos de escassez de confiança, potenciados pela desinformação e polarização de opiniões", alerta.

O trabalho nota que esta tendência de fuga à negatividade surge também entre as marcas, com a publicidade associada a conteúdos jornalísticos a cair 33% entre 2019 e 2024 a nível global e 27% em Portugal, "embora haja estudos que demonstrem que a presença de publicidade em contextos de elevada credibilidade tem eficácia superior".

Outra das conclusões do estudo é que a faixa etária dos 15/34 anos é a que mais consome redes sociais, mas também a que menos as usa para consumir notícias (31,7%, contra 49,9% da faixa dos 55/64 anos).

No que diz respeito à forma como as diferentes gerações encaram a publicidade, verifica-se que os mais jovens revelam "menor tolerância face à publicidade": 54% dos utilizadores dos 15 a 34 anos utilizam 'adblockers' (bloqueadores de anúncios), face a apenas 21% da geração X (nascidos entre 1965 e 1980).

Nesta quarta edição do estudo "Meaningful Media" foram realizadas 600 entrevistas a pessoas residentes em Portugal Continental, com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos, durante o mês de novembro de 2024.