Convenção Autárquica em Coimbra assinala 'rentrée' política do PS

O PS realiza a sua 'rentrée' política com a Convenção Autárquica Nacional, em Coimbra, um mês antes das eleições autárquicas, as primeiras da liderança de José Luís Carneiro e depois de uma pesada derrota do partido nas legislativas.

Esta iniciativa estava marcada para o passado sábado, mas o secretário-geral do PS decidiu adiá-la uma semana, tendo em conta a gravidade do acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa, que matou 16 pessoas.

Coimbra foi a cidade escolhida pelo PS para fazer a sua 'rentrée' e no Convento de São Francisco, vão estar autarcas, candidatos e dirigentes socialistas de todo o país.

As atenções estarão voltadas para o discurso de encerramento de José Luís Carneiro, que tem nas autárquicas de 12 de outubro o seu primeiro desafio eleitoral como secretário-geral do PS.

O Livre organiza o seu 16.º Congresso, no Porto, centrado na estratégia do partido para as eleições autárquicas de outubro, que já conta com quase meia centena de candidaturas, metade resultantes de coligações à esquerda.

De acordo com o programa divulgado pelo partido, a reunião magna terá início às 09:30, no Mosteiro de São Bento da Vitória, e terminará pelas 19:00, com discursos dos candidatos às eleições autárquicas de 12 de outubro e intervenções dos porta-vozes Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes.

O congresso marca ainda a 'rentreé' política do Livre.

A reunião estava inicialmente prevista para os dias 06 e 07 de setembro, também no Porto, mas o Livre reagendou para esta semana devido ao acidente com o Elevador da Glória, que causou 16 mortos e vários feridos no início do mês.

CULTURA

O Museu Jorge Vieira, em Beja, comemora 30 anos com a exposição "Terra Sol Liberdade", de homenagem ao artista, que é inaugurada hoje no Centro de Arqueologia e Artes da cidade.

A mostra reúne um total de 74 peças, algumas criadas por Jorge Vieira (1922-1998), outras produzidas por artistas com ligação a Beja ou ao escultor, que podem ser vistas até 31 de dezembro.

A Câmara de Beja explicou que "Terra Sol Liberdade" tem por objetivo celebrar a existência do Museu Jorge Vieira, criado a partir da doação que o escultor fez à cidade, em 1995.

***

O Festival Informal de Ópera (FIO) realiza-se este fim de semana em Loulé e na aldeia de Alte, no Algarve, com a abertura, hoje, marcada por uma 'Flashmob' operática, no mercado municipal.

A 3.ª edição do festival, que tem por objetivo de aproximar o público deste género musical, apresenta quatro novas óperas em estreia - "Mane-Quim/Pig-Malião", de Gerson Batista e Tiago Schwäbl, "M.O.G.A.", de Sara Ross e Inês Barahona, "Coisas do Verão", de João Caldas e Pedro Rodrigues, e "Abelardo e Heloísa", de Fátima Fonte e Patrícia Portela - , a par de outras iniciativas, como percursos sonoros que ligam os diferentes locais do festival.

A equipa artística conta com a direção musical de Jan Wierzba e Rita Castro Blanco, os cantores Ana Caseiro, Sara Afonso, António Lourenço Menezes e Ricardo Rebelo da Silva, a Orquestra do Algarve e do Coro da Aldeia.

***

A 4.ª edição do Open House Arqueologia decorre este fim de semana, em Lisboa, abrindo as portas a mais de 50 espaços, de Belém ao Beato, com entradas gratuitas.

A iniciativa - que revela as várias camadas históricas da capital - é organizado pelo Museu de Lisboa - Teatro Romano, e tem previstas visitas a estruturas como o Museu da Farmácia, Museu Arqueológico do Carmo e no Castelo de São Jorge, entre muitas outras, como hotéis, parques de estacionamento, lojas, casas particulares, fábricas, palácios e museus, de Belém ao Beato.

Vários especialistas vão acompanhar as mais de 100 visitas previstas aos 53 locais do programa. Apesar de gratuitas, as visitas são sujeitas a marcação.

DESPORTO

O líder FC Porto procura manter o pleno de vitórias na I Liga portuguesa de futebol na receção ao Nacional, enquanto o bicampeão Sporting tenta regressar aos triunfos no campeonato frente ao Famalicão.

Os 'azuis e brancos', que venceram todos os quatro jogos disputados na I Liga até ao momento, vão procurar somar o quinto triunfo frente aos madeirenses, formação que venceu apenas uma partida, em jogo marcado para as 18:00, no Estádio do Dragão.

A equipa de Francesco Farioli, que tem 12 pontos, é a única que pode chegar aos cinco triunfos no mesmo número de jogos na prova, uma vez que o Benfica empatou na sexta-feira com o Santa Clara (1-1) e soma 10, apesar de ter ainda um jogo em atraso da primeira jornada frente ao Rio Ave.

Também hoje, o Sporting procura regressar aos triunfos na prova, depois do desaire na ronda anterior na receção ao FC Porto (2-1), visitando o terreno do Famalicão, que também soma 10 pontos e ainda não perdeu, com três vitórias e um empate.

Os 'leões' entram em campo com nove pontos, menos um do que os famalicenses, na partida agendada para as 20:30, no Estádio Municipal de Famalicão.

Nos outros jogos do dia, o Estoril Praia recebe o AVS, enquanto o Moreirense joga em casa frente ao Rio Ave, ambos com início marcado para as 15:30.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

A segunda Marxa Cabral vai descer a Avenida da Liberdade, em Lisboa, para afirmar o compromisso com o legado do líder independentista africano Amílcar Cabral, num ano em que se celebra o cinquentenário da independência das ex-colónias portuguesas

De acordo com a organização, a marcha, que se realiza um dia após 101º aniversário do nascimento do ideólogo das independências de Cabo Verde e da Guiné-Bissau pretende também afirmar-se como um movimento contra o avanço da extrema-direita, do fascismo, do racismo e da xenofobia na Europa e em Portugal.

No final da marcha, que tem como mote "Di povu pa povu: Libertação, Dignidade e Soberania popular", será lida a segunda declaração Pan-africanista de Lisboa - Cabral Sempre!.

"[O evento] é fundamentalmente uma marcha de afirmação do compromisso da nossa geração com o legado de Amílcar Cabral : preservar a independência dos nossos países e lutar pela soberania plena dos nossos povos", lê-se no texto.

No documento afirma-se também a "solidariedade total" dos organizadores e participantes "com todos os povos resistentes do mundo", nomeadamente do Congo, Sudão, Saara Ocidental, Palestina e também "os povos irmãos da Guiné-Bissau e Angola, que resistem contra o brutalismo de Estado".

SOCIEDADE

Os guardas prisionais iniciam uma greve total, até 05 de outubro, na prisão de Alcoentre, abrangendo os serviços mínimos às visitas semanais e entregas de sacos de roupa, mas não o trabalho de vindimas.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), visa reivindicar o pagamento das horas extraordinárias e a uniformização das escalas de serviços de todos os elementos da guarda prisional, e representa uma evolução da greve que decorria às horas extraordinárias.

De acordo com a decisão do colégio arbitral, a que a Lusa teve acesso, além das visitas semanais e a entrega de sacos de roupa aos reclusos, os serviços mínimos incluem ainda a "cantina semanal" (direito à compra de alimentos) e a frequência de atividades letivas e de formação pelos presos.