Lobo Marinho realiza viagens 'extra' a 5 de Outubro
O navio 'Lobo Marinho', que faz a ligação entre a Madeira e o Porto Santo, vai realizar viagens extraordinárias no dia 5 de Outubro.
As viagens entre o Funchal e o Porto Santo serão às 8h e as 16h30 (extra). A ligação entre o Porto Santo e a Madeira será às 13 horas (extra) e às 20 horas.
Para mais informações, contactar (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou [email protected], de 2ªf a domingo, das 9h às 19h (encerrado em dias feriados).