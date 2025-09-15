Publicada em Diário da República a nomeação da nova secretária da Educação

Foi publicado esta segunda-feira, 15 de Setembro, em Diário da República a nomeação da nova secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, sob proposta do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A professora Associada da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia, vai assumir a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, sucedendo, assim, a Jorge Carvalho, na composição do XVI Governo da Região Autónoma da Madeira.

Esta manhã, à saída da audiência com o Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, Albuquerque justificou a aposta.