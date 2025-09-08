Cruzeiros com partidas do Funchal

A Intertours sugere-lhe umas férias perfeitas a bordo de um navio de cruzeiro, com embarque e desembarque no Funchal.

Com partidas de Novembro de 2025 a Abril de 2026, poderá escolher diversos cruzeiros com duração de 6, 8, 10 e 13 dias operados pela MSC e a Costa Cruzeiros, com a chancela de qualidade a que já nos habituaram.

Por que escolher um cruzeiro com partida do Funchal?

Conveniência: evita voos e conexões, embarcando directamente na Madeira;

Variedade de destinos: em poucos dias pode visitar várias cidades e países;

Conforto total: hospedagem, refeições e entretenimento incluídos;

Experiência premium: navios altamente equipados com spas, piscinas, espetáculos e gastronomia internacional.

Faça já a sua reserva com a Intertours para garantir o seu lugar a bordo, aos melhores preços.

Cruzeiro | MSC Musica – 6 dias do Funchal a Canárias

Desde 477€ (+ taxas), por pessoa.

Funchal – Ilhas Canárias | 6 Dias | Partida: 06 de Dezembro de 2025

Cruzeiro | MSC Musica – 8 dias do Funchal a Canárias

Desde 681€ (+ taxas), por pessoa.

Funchal – Ilhas Canárias | 8 Dias | Partida: 22 de Novembro de 2025

Cruzeiro | Costa Fortuna – Canárias e Marrocos

Desde 799€ (+ taxas), por pessoa.

Funchal – Ilhas Canárias – Marrocos | 8 Dias | Partida: 21 Dezembro 2025 | 18 Janeiro 2026 | 1 e 15 de Fevereiro 2026 | 8 de Março 2026

Cruzeiro | MSC Musica – 10 dias do Funchal a Canárias

Desde 811€ (+ taxas), por pessoa.

Funchal – Ilhas Canárias | 10 Dias | Partida: 13 de Novembro de 2025

Cruzeiro | Msc Preziosa – Partida do Funchal até Hamburgo

Desde 1319€ (+ taxas), por pessoa.

Funchal – Espanha – Reino Unido – França – Bélgica – Dinamarca – Noruega – Alemanha | 13 Dias | Partida: 14 de Abril de 2026

Cruzeiro | Costa Fortuna – Canárias e Marrocos

Desde 1340€ (+ taxas), por pessoa.

Funchal – Ilhas Canárias – Marrocos | 8 Dias | Partida: 28 de Dezembro de 2025

Os valores apresentados são desde, por pessoa em cabine dupla interior, incluindo cruzeiro selecionado com pensão completa, com buffet gourmet aberto das 06:00 às 02:00 horas, taxas portuárias e de hotelaria.

Não incluem: despesas de reserva, Seguro, despesas de carácter pessoal e tudo o que não estiver mencionado como incluído no programa.

Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291 208 920 ou do email [email protected]

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

