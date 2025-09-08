Cruzeiros com partidas do Funchal
De Novembro 2025 a Abril 2026
A Intertours sugere-lhe umas férias perfeitas a bordo de um navio de cruzeiro, com embarque e desembarque no Funchal.
Com partidas de Novembro de 2025 a Abril de 2026, poderá escolher diversos cruzeiros com duração de 6, 8, 10 e 13 dias operados pela MSC e a Costa Cruzeiros, com a chancela de qualidade a que já nos habituaram.
Por que escolher um cruzeiro com partida do Funchal?
Conveniência: evita voos e conexões, embarcando directamente na Madeira;
Variedade de destinos: em poucos dias pode visitar várias cidades e países;
Conforto total: hospedagem, refeições e entretenimento incluídos;
Experiência premium: navios altamente equipados com spas, piscinas, espetáculos e gastronomia internacional.
Faça já a sua reserva com a Intertours para garantir o seu lugar a bordo, aos melhores preços.
Cruzeiro | MSC Musica – 6 dias do Funchal a Canárias
Desde 477€ (+ taxas), por pessoa.
Funchal – Ilhas Canárias | 6 Dias | Partida: 06 de Dezembro de 2025
Cruzeiro | MSC Musica – 8 dias do Funchal a Canárias
Desde 681€ (+ taxas), por pessoa.
Funchal – Ilhas Canárias | 8 Dias | Partida: 22 de Novembro de 2025
Cruzeiro | Costa Fortuna – Canárias e Marrocos
Desde 799€ (+ taxas), por pessoa.
Funchal – Ilhas Canárias – Marrocos | 8 Dias | Partida: 21 Dezembro 2025 | 18 Janeiro 2026 | 1 e 15 de Fevereiro 2026 | 8 de Março 2026
Cruzeiro | MSC Musica – 10 dias do Funchal a Canárias
Desde 811€ (+ taxas), por pessoa.
Funchal – Ilhas Canárias | 10 Dias | Partida: 13 de Novembro de 2025
Cruzeiro | Msc Preziosa – Partida do Funchal até Hamburgo
Desde 1319€ (+ taxas), por pessoa.
Funchal – Espanha – Reino Unido – França – Bélgica – Dinamarca – Noruega – Alemanha | 13 Dias | Partida: 14 de Abril de 2026
Cruzeiro | Costa Fortuna – Canárias e Marrocos
Desde 1340€ (+ taxas), por pessoa.
Funchal – Ilhas Canárias – Marrocos | 8 Dias | Partida: 28 de Dezembro de 2025
Os valores apresentados são desde, por pessoa em cabine dupla interior, incluindo cruzeiro selecionado com pensão completa, com buffet gourmet aberto das 06:00 às 02:00 horas, taxas portuárias e de hotelaria.
Não incluem: despesas de reserva, Seguro, despesas de carácter pessoal e tudo o que não estiver mencionado como incluído no programa.
Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.
Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291 208 920 ou do email [email protected]
