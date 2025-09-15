Assembleia reafirma missão de promoção, valorização e defesa dos princípios democráticos

No Dia Internacional da Democracia, que se assinala a 15 de Setembro, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira reafirma a sua missão de promoção, valorização e defesa dos princípios democráticos, que são a base da liberdade, da dignidade e da participação cívica.

Em nota emitida à imprensa diz que este ano será assinala a data com a iluminação da fachada do Parlamento, do dia 15 para o dia 16 de Setembro, "com as cores da bandeira da Região, sublinhando o papel central desta Casa da Democracia, na afirmação da autonomia política e na salvaguarda dos direitos de todos os madeirenses e porto-santenses".

Prossegue referindo que "a democracia é um caminho que se constrói diariamente, um processo em constante aperfeiçoamento e evolução, que tem como base o respeito, o diálogo e a responsabilidade". E acrescenta: "À medida que nos aproximamos de 2026, ano em que se comemoram os 50 anos da nossa Autonomia, reafirmamos o compromisso de honrar a memória dos que tornaram possível este percurso e de fortalecer, para as próximas gerações, uma autonomia moderna, participada e capaz de responder aos desafios do futuro".

Conclui dizendo "que este Dia Internacional da Democracia nos recorde que cada voz conta e que a liberdade se protege com a participação activa e consciente de todos".