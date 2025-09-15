CMF informa sobre alterações temporárias nas ruas do Ribeirinho e do Seminário

A Câmara Municipal do Funchal acaba de informar, em nota de imprensa, que, "por motivo de pavimentações de valas no âmbito da empreitada municipal 'Implementação de medidas associadas aos Bairros Comerciais Digitais', será necessário realizar" alterações temporárias à circulação rodoviária em duas ruas da baixa, nomeadamente a do Seminário e a do Ribeirinho.

Assim, no dia 17 de Setembro, quarta-feira, das 14h00 às 18h00, "fica interrompida a circulação rodoviária na Rua do Ribeirinho de Baixo junto à Rua do Seminário". E aponta "como alternativa de acesso à Rua do Ribeirinho de Baixo e ao parque de estacionamento do Centro Comercial Anadia, os condutores devem circular pela Rua 31 de Janeiro ou Ponte do Bettencourt, Largo do Phelps e Rua do Seminário".

No dia 18 de Setembro, das 09h00 às 13h00, "fica interrompida a circulação rodoviária na Rua do Seminário", sendo que "como alternativa deverá ser utilizada a Rua Dr. Fernão de Ornelas e Rua do Ribeirinho de Baixo".

No mesmo dia 18, mas das 14h00 às 18h00, "fica interrompida a circulação na Rua do Ribeirinho de Baixo, junto à Rua do Carmo", com a "circulação rodoviária na Rua do Ribeirinho de Baixo, no segmento compreendido entre a intervenção e a Rua do Seminário, será realizada nos dois sentidos, apenas para acesso a garagens e cargas e descargas".

A CMF "informa ainda que é expressamente proibido o estacionamento de veículos na zona de intervenção e respetiva envolvente imediata", alerta. "A autarquia solicita a compreensão dos condutores pelos eventuais transtornos causados, apelando à colaboração no cumprimento da sinalização existente no local", frisa ainda antes de remeter para mais informações sobre alterações à circulação rodoviária, que poderá ser consultada a plataforma https://infomobilidade.funchal.pt/.