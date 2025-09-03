Colisão de mota e carro na Ribeira Brava faz um ferido
Um carro e uma mota colidiram, ao início desta tarde, rotunda sul da Ribeira Brava e a Tabua, provocando um ferido.
A vítima, cuja idade não foi possível, foi socorrida pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e transportada para o Centro de Saúde da localidade.
De salientar que este sinistro causou um intenso congestionamento naquela zona da cidade.
