Colisão de mota e carro na Ribeira Brava faz um ferido

Um carro e uma mota colidiram, ao início desta tarde, rotunda sul da Ribeira Brava e a Tabua, provocando um ferido.

A vítima, cuja idade não foi possível, foi socorrida pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e transportada para o Centro de Saúde da localidade.

De salientar que este sinistro causou um intenso congestionamento naquela zona da cidade.