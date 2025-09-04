Cristina Pedra acusa a Coligação de “levantar suspeitas infundadas e de má-fé”

Após a reunião na Câmara Municipal do Funchal esta, quinta-feira, Cristina Pedra destacou o início da revogação dos benefícios municipais que foram concedidos à CORTEL. A autarca garante que a atribuição só se realizou pois “estava certa toda a documentação nesse momento e foi aprovada em reunião de Câmara”, acrescentou. Contudo, um conjunto de falhas por parte da Cooperativa de Habitação, nomeadamente registos de escrituras de venda, levou à revogação dos mesmos.

Ainda neste ponto, Cristina Pedra assegura que não houve nenhuma falta de fiscalização por parte da Câmara e que foram cumpridos todos os trâmites legais no processo da CORTEL. Acrescenta ainda que, mesmo sem a denúncia da coligação Confiança, o processo final seria analisado e, se, não estivesse em conformidade, seria revogado.

A coligação de Confiança levantou suspeitas sobre outros casos e a Câmara garante que analisou todos os processos deste mandato e não encontrou mais nenhuma situação semelhante. A presidente da Câmara Municipal do Funchal acusa a Coligação de “levantar suspeitas infundadas e de má-fé”, pois os vereadores têm o relatório completo.

O processo será entregue às entidades competentes, nomeadamente ao Ministério Público.

Nesta mesma reunião, foi também destacado que o Cartão do Munícipe já se encontra em funcionamento, com um modelo financeiro activo para apoio directo às famílias, nomeadamente manuais escolares e serviços como táxis para maiores de 75 anos.

Com o intuito de reforçar a capacidade de resposta dos serviços municipais, foi ainda comunicada a continuidade na contracção de pessoal, com especial destaque na área operacional.