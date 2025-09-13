ADN-Madeira questiona custo de 400 mil euros para 12 passadeiras sobre-elevadas no Funchal
O ADN-Madeira pediu explicações à Presidência e Vice-Presidência da Câmara Municipal do Funchal sobre o custo das 12 passadeiras sobre-elevadas anunciadas em Julho e confirmadas no mês passado pela autarquia, cujo valor total ascende a 400 mil euros.
O partido sublinha que não é contra a medida em si, "pois a mesma visa a segurança dos munícipes", mas considera “estranho que cada passadeira tenha um custo de cerca de 33 mil euros”, quando, segundo os seus cálculos, “mesmo que para uma passadeira sejam necessários 10 toneladas de alcatrão, o custo desse material rondaria os 1.200 euros (mais IVA)”. “Custa-nos a crer que atinja os 33 mil euros previstos”, afirma o coordenador regional do ADN. Miguel Pita, que estima que a obra poderia ser realizada por 100 mil euros, sobrando verba “para as tais zonas ‘Kiss & Ride’”.
“Para onde foram os outros 300 mil euros de excedente?”, questiona o partido, acrescentando que a adjudicação deve ser esclarecida: “Todos nós sabemos que à semelhança do cimento, o alcatrão também está monopolizado na RAM num esquema empresarial estilo cartel”.
O ADN critica ainda a “forma leviana de lidar com o dinheiro público” e defende ser necessária “uma verdadeira oposição política que verifique estas situações à lupa”. Sublinha, por fim, que a Região não pode continuar a ser conhecida “pelas suspeitas de corrupção, tráfico de influências e compadrio nas autarquias e Governo Regional”.