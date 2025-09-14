Fogo em Murça em fase de resolução

O incêndio que deflagrou na sexta-feira no concelho de Murça, no distrito de Vila Real, encontra-se em fase de resolução, segundo a Proteção Civil.

Às 08:15 de hoje mantinham-se no local 258 operacionais apoiados por 87 veículos e um meio aéreo, de acordo com a informação disponível no sítio oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet.

O fogo deflagrou pelas 14:30 de sexta-feira, na União de Freguesias de Carva e Vilares, progrediu para a área de Asnela e, depois, no alto da serra dividiu-se para Perafita e Fiolhoso.

Durante a tarde de sexta-feira, o vento dificultou o combate e chegaram a estar mobilizados 14 meios aéreos para esta ocorrência, que teve duas frentes ativas, uma delas a arder com intensidade virada à aldeia de Fiolhoso, e a outra virada a Perafita, já no concelho de Alijó.

Catorze concelhos de cinco distritos do país em risco máximo de incêndio

Catorze concelhos dos distritos da Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão hoje em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou sob este alerta os concelhos de Belmonte e Penamacor, no distrito de Castelo Branco, Sabugal, no distrito da Guarda, Tomar e Vila Nova da Barquinha, no distrito de Santarém.

No distrito de Portalegre, estão em risco máximo de incêndio os concelhos de Castelo de Vide, Marvão, e Portalegre.

O distrito de Faro tem seis concelhos sob este alerta: Monchique, Portimão, Silves, Tavira, Loulé e São Brás de Alportel.

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado de incêndio cerca de 50 concelhos do interior Norte e Centro e do Algarve.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo este último emitido quando as condições meteorológicas, como calor extremo e baixa humidade, aumentam significativamente o perigo de ignição e propagação de incêndios.

As previsões do IPMA para hoje apontam para céu pouco nublado ou limpo, apresentando nebulosidade matinal nolitoral Norte e Centro e uma subida da temperatura.

O vento soprará por vezes forte na faixa costeiraocidental e terras altas.

As temperaturas máximas vão variar entre os 22 graus Celsius em Viana do Castelo e os 35º em Castelo Branco.