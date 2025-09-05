Marrocos é a 17.ª selecção apurada para a fase final do Mundial

A seleção marroquina de futebol apurou-se hoje para o Mundial2026, ao golear Níger por 5-0, no sexto jogo do Grupo E de qualificação africana, tornando-se na 17.ª equipa com presença confirmada no torneio.

A seleção africana, quarta classificada no Mundial2022, no Qatar, vai regressar à fase final da prova, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, após hoje vencer no estádio Príncipe Moulay Abdallah, inaugurado quinta-feira.

Depois da expulsão de Goumey, aos 26 minutos, um 'bis' de Saibari, aos 29 e 38, decidiu a contenda, enquanto El Kaabi, aos 51, deu expressão à goleada, continuada por Igamane (69) e Ounahi (85), carimbando o primeiro 'bilhete' para uma nação africana.

Com este triunfo, a seleção comandada por Walid Regragui chegou aos 18 pontos, contra 10 da Tanzânia, segunda classificada, quando faltam disputar apenas duas jornadas, garantindo desde já o primeiro lugar e consequente apuramento.

É a sétima qualificação bem sucedida dos marroquinos, a terceira seguida, depois de 2022 e 2018, ano em que interromperam um 'jejum' de 20 anos -- também participaram na fase final em 1970, 1986, 1994 e 1998.

No Mundial2022, conseguiram não só a melhor participação de sempre desta nação como se tornaram a primeira seleção africana, e primeira seleção árabe, a chegar a umas meias-finais, tendo eliminado Portugal pelo caminho, acabando depois em quarto, ao perder o jogo pelo bronze com a Croácia, em torneio ganho pela Argentina ante a França.

Depois do torneio de 2026, Marrocos vai receber o campeonato do Mundo de 2030, ao lado de Portugal e Espanha, numa edição que celebra o centenário da competição com um jogo cada no Uruguai, na Argentina e no Paraguai.