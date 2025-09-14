Urgências mais 'leve' no Hospital em semana de avaliação

A manchete deste domingo, 14 de Setembro de 2025, revela que o SESARAM alivia urgências em semana de avaliação. Na prática, explicamos, a "transferência de altas problemáticas para o internamento na Misericórdia da Calheta permitiu reduzir a pressão de macas nos corredores do hospital do Funchal, em vésperas da visita da Ordem dos Médicos para avaliar a qualidade do serviço". Leia tudo na página 8.

Outro título em destaque, com direito à foto principal, é Mais de 200 intervenções nas praias. Contamos na página 7 que os "nadadores-salvadores resgataram 55 banhistas durante esta época balnear, marcada por duas mortes".

Também com foto, mas de menor dimensão, contamos que Nacional assustou o Dragão. Um "penálti de a vitória ao FC Porto (1-0) que sofreu até final", acrescentamos. Também no futebol, mas no escalão inferior, "Marítimo discute, hoje, liderança com Vizela". Leia tudo entre as páginas 14 e 16.

Enfermeiro que inspira conta uma história de vida ao serviço de muitas vidas. "A enfermagem exige paixão", diz Duarte Ferreira, que "divide a vida entre os cuidados pediátricos no Hospital Dona Estefânia e a criação de conteúdos digitais com milhares de seguidores", em mais uma rubrica 'Geração do Futuro' para ler nas páginas 4 e 5.

Por fim, a primeira página termina com o título Mais de 1.100 novos inscritos no 'Estudante Insular' , que encontrará na página 6.