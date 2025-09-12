RIR pede avaliação imediata de segurança em todas as unidades hospitalares da Região

O RIR defendeu, hoje, através de comunicado, a avaliação imediata das condições de segurança em todas as unidades hospitalares da Região, com auditorias regulares e relatórios públicos. O partido manifestou "preocupação e solidariedade" perante um incidente ocorrido na madrugada desta sexta-feira, no Funchal, em que um homem de 74 anos, internado numa unidade hospitalar, sofreu uma queda do segundo andar.

Liana Reis, que assina o documento, reconhece a rápida intervenção no socorro, por parte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e da EMIR. No entanto, aponta que este episódio "levanta sérias questões sobre as condições de segurança e vigilância nos hospitais da Região".

"Não é admissível que um doente internado esteja sujeito a riscos tão graves num espaço que deveria garantir proteção, acompanhamento contínuo e dignidade", indica a coordenadora regional do RIR.

O partido pretende ainda o "reforço da vigilância hospitalar, especialmente nas áreas de internamento de doentes vulneráveis; a instalação e manutenção de barreiras de segurança adequadas em janelas e varandas, respeitando sempre a dignidade e o conforto dos utentes; e o aumento do número de profissionais de saúde e auxiliares, para que o acompanhamento direto dos doentes seja uma realidade e não apenas uma intenção".