Espaço aéreo da Roménia violado durante ataque da Rússia

O governo da Roménia anunciou que um drone entrou hoje no espaço aéreo romeno, durante um ataque russo contra infraestruturas na vizinha Ucrânia.

A defesa romena enviou esta noite dois caças F-16 para monitorizar a situação depois de ter sido "detetado um drone no espaço aéreo", indicou o Ministério da Defesa em comunicado.

Os dois caças seguiram o drone até "desaparecer do radar" perto da aldeia de Chilia Veche, acrescentou na mesma nota, citada pela agência de notícias France-Presse.

Na quarta-feira, a Rússia lançou mais de 450 drones e mísseis contra a Ucrânia, que Moscovo invadiu em fevereiro de 2022.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, indicou que 19 destas aeronaves não-tripuladas violaram o espaço aéreo da Polónia, membro da NATO e da UE.

Três drones foram abatidos, com a ajuda de caças furtivos F-35 neerlandeses.

Estes drones de baixo custo são sensíveis à forte interferência eletrónica ucraniana, que pode perturbar a trajetória.

O Ministério da Defesa russo garantiu que "não havia qualquer intenção de atacar alvos em território polaco".

Mas o ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radoslaw Sikorski, afirmou não ter "qualquer dúvida de que não foi acidental".

Há precedentes: "Desde 2022, houve várias intrusões de drones inimigos na Polónia, na Roménia, na Lituânia e até na Croácia", afirmou Romain Le Quiniou, do centro de reflexão Euro Créativ.

"Esta não é a primeira nem será a última vez que assistimos a uma violação do espaço aéreo da NATO, já se contam às dezenas. Os russos estão constantemente a testar os limites", argumentou um oficial de alta patente da Aliança Atlântica.