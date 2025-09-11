Presidente da República anuncia promulgação de concurso extraordinário para professores

O Presidente da República anunciou hoje a promulgação de um diploma do Governo para abrir um concurso extraordinário para a colocação de 1.800 professores em zonas carenciadas, considerando-o "muito urgente" para o início do ano letivo.

Em declarações aos jornalistas à chegada a Berlim, onde se encontra para uma visita oficial, Marcelo Rebelo de Sousa disse ter recebido o diploma em questão esta quarta-feira e, por considerá-lo "muito urgente" para o início do ano letivo, vai promulgá-lo esta tarde.

"Vou assiná-lo aqui para poder entrar em vigor [com efeitos retroativos], produzindo efeitos a partir de 01 de setembro deste ano", frisou Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado se ficou tranquilizado com as declarações do ministro da Educação, que disse hoje que em pelo menos 98% das escolas os alunos terão aulas a todas as disciplinas, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: "Vamos ver".

"Vamos ver como é que é a reação ao concurso extraordinário. Mas esperemos que a reação seja boa, que seja possível atingir os objetivos que é haver o maior número de alunos a iniciarem o ano letivo na ocasião que deve ser", referiu.

Em 28 de agosto, o Governo aprovou em Conselho de Ministros um decreto-lei para abrir um concurso extraordinário com quase 1.800 vagas para zonas com mais dificuldade em atrair docentes.

As cerca de 1.800 vagas estão concentradas em 10 Quadros de Zona Pedagógica, sendo que a maioria - cerca de 1.100 - são para dar aulas em escolas em Lisboa, disse o ministro da Educação após uma reunião com sindicatos, acrescentando que 20% das vagas serão abertas na região de Setúbal e as restantes 10% para escolas do Alentejo e do Algarve.