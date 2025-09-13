Marroquina internada no Hopsital de São José regressou ao seu país

A vítima marroquina do acidente do Elevador da Glória, que estava internada no Hospital de São José em situação estável, foi hoje transferida para Marrocos, revelou à Lusa fonte da instituição de saúde.

Segundo a Unidade Local de Saúde (ULS) de São José, a paciente marroquina era a "última doente transferida no acidente", ainda internada naquele hospital lisboeta que, na sequência do acidente ocorrido em 03 de setembro, recebeu nove feridos: cinco em estado grave e quatro em situação ligeira.

Na sexta-feira, a ULS São José também anunciou que um outro ferido de nacionalidade alemã, que estava nos cuidados intensivos devido ao descarrilamento do Elevador da Glória, foi transferido para uma unidade de saúde do seu país.

Também na sexta-feira, uma paciente alemã que estava internada no Hospital Santa Maria foi transferida para o seu país.

O Santa Maria recebeu oito feridos no dia do acidente, permanecendo "uma senhora nos cuidados intensivos, mas estável e com evolução favorável".

Já no Hospital de São Francisco Xavier continuam duas pessoas nos cuidados intensivos: uma mulher sul-coreana e uma jovem portuguesa que entrou em estado crítico, enquanto outra mulher ferida já foi transferida para a enfermaria.

No Hospital Amadora-Sintra está ainda internada na ortopedia uma mulher que foi transferida do São José nos dias seguintes ao acidente, mas que deverá ter alta nos próximos dias, segundo fonte hospitalar.

O elevador da Glória, sob gestão da Carris (sob a tutela do município), descarrilou no dia 03 de setembro, num acidente que provocou 16 mortos e cerca duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades, e que está a ser investigado.