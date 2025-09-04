Preço do ouro renova máximos históricos e aproxima-se dos 3.570 euros por onça

O preço do ouro, considerado um ativo de refúgio em tempos de incerteza económica, continua a renovar máximos históricos e na sessão de hoje aproximou-se da barreira dos 3.570 euros por onça.

Pelas 16:32 (hora de Lisboa), o preço do ouro atingiu os 3.567,41 dólares, um novo recorde.

Após o fecho dos mercados europeus, pelas 17:00 horas, o preço do ouro fixava-se nos 3.564,85 dólares com uma subida de 0,91%.

Esta madrugada o ouro alcançou os 3.546,96 dólares e ao longo do dia de hoje tem renovado recordes, tal como aconteceu na véspera, quando superou o seu último máximo, alcançado em abril passado, quando tocou nos 3.500,10 dólares por onça.

Tal como o ouro, o preço da prata também recupera e toca novos máximos desde 2011, depois de ultrapassar o nível dos 41 dólares.

Pelas 15:25 (de Lisboa) a prata atingiu os 41,46 dólares e, após o encerramento dos mercados no Velho Continente, oscilava em torno dos 41,18 dólares, com uma subida de 0,73%.

Os analistas explicam que o preço dos metais preciosos tem sido impulsionado nos últimos dias na sequência da expectativa de um corte nas taxas de juro por parte da Reserva Federal norte-americana (Fed), que se reunirá nos próximos dias 16 e 17 de setembro.

Além disso, apontam também para a elevada volatilidade macroeconómica e geopolítica e a desvalorização do dólar.