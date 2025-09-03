PAN quer um Funchal mais verde e com melhor qualidade de vida

A candidatura do PAN ao Município do Funchal, sob o mote 'Fazer Diferente pelo Funchal', propõe uma "estratégia robusta" para a preservação e valorização dos espaços verdes como forma de melhorar a qualidade de vida dos residentes e tornar a cidade mais resiliente às alterações climáticas.

As medidas incluem a ampliação das áreas verdes, a criação de novos parques urbanos, a manutenção adequada dos jardins e a implementação de projetos de reflorestação e protecção da biodiversidade.

São várias as denúncias por parte dos Munícipes e especialistas para a negligência dos jardins e parques públicos, a falta de arvoredo nos centros urbanos e a falta de visão no planeamento. Consideramos fundamental a criação de um Plano Municipal de Manutenção Regenerativa dos Espaços Verdes, com práticas de jardinagem ecológica, utilização de espécies autóctones e envolvimento da comunidade com programas de voluntariado de modo a garantir a limpeza, plantação e manutenção dos espaços comuns. Mónica Freitas, cabeça-de-lista

Diz ser fundamental a criação de um Plano de Arvoredo Urbano que permita aumentar o número de árvores nas zonas urbanas e periurbanas, com um mapa interactivo do arvoredo recolhendo dados das espécies e acompanhamento da situação de saúde e a criação de "ilhas de frescura" em zonas de alto tráfego como complexos habitacionais, zonas comerciais, onde exista pouca vegetação.

Estas "ilhas de frescura" já existem em outros países da Europa, preparando as cidades para as altas temperaturas. Era algo que o PAN defendia no âmbito da reabilitação da Marina do Funchal. Embora seja uma obra do Governo Regional, a Autarquia tem capacidade para intervir e dar o seu parecer no âmbito do planeamento e construção da cidade. Mónica Freitas, cabeça-de-lista

Na visão do PAN, o Funchal precisa de vozes mais activas e construtivas sobretudo em matérias "verdes", onde é "fundamental uma visão ambientalista, que concilie a preservação dos espaços verdes com o aumento da qualidade de vida dos funchalenses".