Mpox deixou de ser uma emergência internacional de saúde pública

A mpox, causada por um vírus da mesma família da varíola, já não é uma emergência internacional de saúde pública, anunciou hoje o responsável da Organização Mundial da Saúde (OMS), citando o declínio no número de mortes e casos.

"Há mais de um ano, declarei a disseminação da mpox em África como uma emergência de saúde pública de interesse internacional, com base no parecer de um comité de emergência", mas na quinta-feira o comité decidiu que já não era assim e "aceitei esse parecer", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus numa conferência de imprensa.

"Esta decisão baseia-se no declínio sustentado do número de casos e de mortes na República Democrática do Congo (RDCongo) e em outros países afetados, incluindo o Burundi, a Serra Leoa e o Uganda", disse.

O diretor-geral da OMS explicou que os especialistas compreendem agora também melhor as vias de transmissão e os fatores de risco. Além disso, "a maioria dos países afetados desenvolveu uma capacidade de resposta sustentável", observou.

Mas alertou que o levantamento do alerta "não significa que a ameaça tenha terminado", nem que a resposta da OMS cessará.

A mpox manifesta-se principalmente com febre alta e o aparecimento de lesões cutâneas, denominadas vesículas.

Identificada pela primeira vez na RDCongo em 1970, a doença esteve durante muito tempo confinada a cerca de dez países africanos.

Tem dois subtipos, o clado 1 e o clado 2. O vírus, há muito endémico na África Central, ultrapassou fronteiras em maio de 2022, quando o clado 2 se espalhou pelo mundo, afetando sobretudo homens que têm sexo com homens.