Presidente da República lamenta "grave acidente do elevador da Glória" e fala "em vítimas mortais"

O Presidente da República lamentou hoje o acidente ocorrido esta tarde com o elevador da Glória, em Lisboa, e, numa nota publicada no site oficial de Belém, fala em "vítimas mortais", além de feridos graves e ligeiros.

"O Presidente da República lamenta profundamente o acidente ocorrido esta tarde com o elevador (funicular) da Glória, em Lisboa, em particular as vítimas mortais e os feridos graves, bem como os vários feridos ligeiros", refere a nota de Marcelo Rebelo de Sousa.

No mesmo texto, o chefe de Estado apresenta "o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes".

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou hoje, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Contactada pela Lusa pelas 18:30, a diretora da Proteção Civil, Margarida Castro Martins, disse que há, pelo menos, 20 feridos, dos quais dois em estado crítico, cinco ligeiros e vários encarcerados.