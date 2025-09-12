Haverá na Madeira empresas que alugam carros já com tenda no tejadilho?

Na quinta-feira, o DIÀRIO, na edição on-line, em dnoticias.pt, noticiou o incómodo de muitos madeirenses com o facto de haver mais uns turistas a ‘montarem tenda’ na Avenida Mário Soares, nas proximidades do Hospital Particular da Madeira. Muitas foram as pessoas que fotografaram o automóvel com a tenda no tejadilho e um pequeno escadote de acesso, e que publicaram as imagens nas redes sociais, com comentários a darem ênfase ao que consideram ser falta de civismo.

A notícia originou, igualmente, dezenas de comentários nas plataformas digitais do DIÁRIO, muitos no sentido descrito, mas também de algumas pessoas que não vêem qualquer mal, nem sentem qualquer incómodo.

Entre os muitos comentários, uma das discussões centrou-se na origem das tendas, nomeadamente, se seriam montadas por iniciativa dos utilizadores ou se os automóveis em causa, quando alugados, já viriam com a tenda.

Um dos leitores foi peremptório: “O mais provável é que estas tendas sejam alugadas com o carro.” Terá razão no que diz?

A verificação do que afirma o leitor, que não se quis identificar, foi feita com recurso ao pensamento lógico, primeiro e ainda que de forma meramente acessória, e com recurso à pesquisa on-line, sobre a oferta comercial de automóveis de aluguer na Madeira, que incluam tenda no tejadilho.

Todos os casos, que vêm a ser relatados, de avistamentos de casos de acampamento, são de automóveis com matrícula portuguesa. Por essa razão, não são, seguramente trazidos à Madeira pelos turistas vistos e também não estarão na Região unicamente com o fim de proporcionarem umas férias (num só momento). Por um lado, não há ferry que permita o transporte atempado e, por outro, ainda, não daria tempo de ter matrícula portuguesa (se viessem do estrangeiro).

Vimos depois, a oferta comercial de algumas empresas de aluguer de automóveis. Várias das grandes empresas multinacionais oferecem soluções que incluem aluguer de automóveis com tenda no tejadilho. Mas, na Madeira, só conseguimos identificar uma, não significando que não possa haver outras que tenham escapado à nossa pesquisa.

A Hertz disponibiliza o que chamam de médium SUV, Volkswagen T-Roc ou similar, com tenda no tejadilho para duas ou três pessoas.

Também existe o que poderíamos chamar de empresas especializadas, com uma oferta comercial dirigida.

A Mad Road Trip, com a marca 44 Campers Madeira, disponibiliza vários veículos todo-o-terreno, igualmente com tenda no tejadilho.

A Roof Riders é outra entidade que disponibiliza automóveis com tenda já montada no tejadilho. Neste caso, não estão se trata apenas veículos todo-o-terreno, mas de viaturas comuns, em que apenas foram montadas as tendas no tejadilho.

Existe, ainda, um conjunto de soluções, incluindo algumas que podem ser confundidas com tendas. A Yescapa disponibiliza um conjunto de carrinhas adaptadas, que podem mesmo ser consideradas caravanas. Algumas delas têm tecto que abre para cima, aumentando o espaço do habitáculo, o que pode ser confundido com tenda. Outras, simplesmente um toldo que abre lateralmente ao veículo.

Mas, independentemente se ser uma tenda no solo, em cima de um automóvel ou simplesmente uma autocaravana, o que está a incomodar muitos os madeirenses é a proliferação de casos, um pouco por toda a parte, em especial em áreas de protecção, como os espaços naturais classificados.

Como facilmente se constata, tem razão o leitor ao afirmar que o mais provável é as tendas, que são vistas sobre os automóveis, serem alugadas juntamente com os veículos. Por isso, o conteúdo do seu comentário é avaliado como verdadeiro.