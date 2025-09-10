Uma casa e um carro danificados por drones russos no leste da Polónia

As autoridades polacas encontraram hoje destroços de sete drones e de um projétil após a incursão de aparelhos não tripulados russos na Polónia durante a noite, que causaram estragos numa casa e num automóvel.

"Encontrámos sete drones e destroços de um projétil (...) de origem desconhecida", disse a porta-voz do Ministério do Interior, Karolina Galecka, à comunicação social, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Galecka disse que uma casa e um carro foram danificados no leste do país, de acordo com um balanço provisório.

Os destroços foram encontrados nas localidades de Czesniki, Czosnówka, Wyryki, Krzywowierzba-Kolonia, Wyhalew, Wohyn, Mniszków e Olesno, de acordo com a agência espanhola EFE.

O presidente do município de Wlodawa, Mariusz Zanko, disse à agência noticiosa polaca PAP que um drone danificou o telhado de um edifício residencial na localidade de Wyryki.

"Ninguém ficou ferido", afirmou Zanko.

O Centro Governamental de Segurança da Polónia emitiu um alerta para sete províncias devido a violações do espaço aéreo e pediu aos residentes que comunicassem a presença de drones e os locais onde caíram.

Aconselhou também a população a manter a calma, segundo a PAP.

O vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, anunciou que falou com os homólogos do Reino Unido, França, Itália e Alemanha, que constituem com a Polónia o chamado grupo E5 de apoiantes da Ucrânia.

"Acabei de concluir conversações e consultas adicionais com os aliados. Informei os ministros da Defesa dos países do E5. (...) Estou em contacto com os ministros da Defesa da Finlândia, Suécia, Letónia, Lituânia e todos os nossos aliados", afirmou.

Kosiniak-Kamysz falava aos jornalistas no aeroporto antes do regresso urgente de Londres a Varsóvia, segundo a PAP.

A Polónia acusou hoje a Rússia de "provocação em grande escala", após a entrada de drones russos no espaço aéreo do país membro da União Europeia (UE) e da NATO.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, disse que a Polónia sofreu 19 violações do espaço aéreo por aparelhos aéreos não tripulados russos durante a noite.

As Forças Armadas da Polónia anunciaram ter mobilizado, de imediato, aviões polacos e dos aliados.

Tusk disse que ia invocar o artigo 4.º do Tratado da NATO, que prevê consultas entre todos perante ameaças à segurança de um dos Estados-membros da Aliança Atlântica.

A Rússia está em guerra com a Ucrânia desde que invadiu o país vizinho em fevereiro de 2022 e intensificou nos últimos meses os bombardeamentos contra território ucraniano.