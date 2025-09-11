Supremo Tribunal Federal do Brasil condena Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão

O Supremo Tribunal Federal do Brasil condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão.

O relator juiz Alexandre de Moraes, propôs uma pena de 27 anos e três meses de prisão em regime fechado para Jair Bolsonaro, depois do tribunal ter declarado o ex-presidente brasileiro culpado por tentativa de golpe de Estado.

"As consequências do crime são amplamente desfavoráveis, porque estavam direcionadas a aniquilar os pilares essenciais do Estado democrático de Direito, mediante violência, grave ameaça, ataques sistemáticos ao Poder Judiciário. A consequência maior do crime seria o retorno a uma ditadura no Brasil", justificou o juiz.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal formou hoje maioria para condenar Jair Bolsonaro por tentativa de abolição violenta do Estado de Direito Democrático, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de património.

Foi ainda condenado de liderar a organização criminosa.