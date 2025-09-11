Presidente da República Portuguesa condecorou APAVT

O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou ontem a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) como Membro-Honorário da Ordem do Mérito Empresarial (Classe do Mérito industrial), em reconhecimento do papel único e insubstituível da APAVT na construção, crescimento e valorização do Turismo em Portugal. Esta distinção traduz o reconhecimento da relevância estratégica da APAVT, que ao longo das últimas décadas tem sido um dos principais pilares de afirmação do Turismo como motor da economia nacional.

A APAVT tem desempenhado um papel determinante na defesa dos profissionais do setor, na valorização das agências de viagens e no apoio à internacionalização da marca Portugal, assegurando que o Turismo português se projeta como referência de competitividade e inovação.