Presidente da República Portuguesa condecorou APAVT
O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou ontem a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) como Membro-Honorário da Ordem do Mérito Empresarial (Classe do Mérito industrial), em reconhecimento do papel único e insubstituível da APAVT na construção, crescimento e valorização do Turismo em Portugal. Esta distinção traduz o reconhecimento da relevância estratégica da APAVT, que ao longo das últimas décadas tem sido um dos principais pilares de afirmação do Turismo como motor da economia nacional.
A APAVT tem desempenhado um papel determinante na defesa dos profissionais do setor, na valorização das agências de viagens e no apoio à internacionalização da marca Portugal, assegurando que o Turismo português se projeta como referência de competitividade e inovação.
“Esta condecoração é, antes de mais, uma homenagem a todos os que ao longo destes 75 anos construíram a história da APAVT, dirigentes, associados, parceiros e colaboradores. É, sobretudo, o reconhecimento do papel insubstituível da APAVT enquanto voz do setor e força agregadora do Turismo em Portugal. Ao longo de 75 anos, a APAVT tem sido decisiva para a valorização profissional do agente de viagens e para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Recebemo-la com enorme orgulho, mas também com sentido de responsabilidade para continuar a servir Portugal através do Turismo.” Pedro Costa Ferreira, Presidente da APAVT