Projecto ‘Todos sabem reanimar’ arranca com bastante adesão

O Serviço Regional de Protecção Civil e o SESARAM iniciaram hoje, nas instalações da Protecção Civil, o curso do projecto ‘Todos sabem reanimar’. Trata-se de uma iniciativa que está integrada numa estratégia regional e consiste em acções de sensibilização, onde já se realizaram duas delas nos complexos balneares da Frente Mar Funchal, no passado fim-de-semana.

Micaela Freitas, secretária regional de Saúde e Protecção Civil, que marcou a sua presença na cerimónia, destacou a importância da formação em suporte básico e vida e “da intervenção nos primeiros minutos” perante uma situação de emergência médica.

Cada curso conta com 12 formandos e quase 300 inscritos que serão orientados por enfermeiros certificados e especializados em emergência médica.