Detido suspeito de matar ex-presidente do parlamento

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje a detenção de uma pessoa suspeita do assassinato, no sábado, do ex-presidente do parlamento Andriy Parubiy.

Agradecendo aos investigadores pelo "trabalho rápido e coordenado", Zelensky disse nas redes sociais que "todas as circunstâncias deste assassinato atroz devem ser esclarecidas".

O Presidente ucraniano afirmou também que estavam ainda em curso as "investigações necessárias" e deu ordens para que "as informações disponíveis fossem apresentadas ao público".

Porém, nenhum detalhe sobre o suspeito ou o motivo do assassinato foram ainda divulgados.

O político pró-Ocidente, de 54 anos, foi morto a tiro no sábado em Lviv, no oeste do país, um assassinato que o chefe dos serviços secretos militares ucranianos, Kyrylo Boudanov, atribuiu à Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Andriy Parubiy foi presidente do parlamento ucraniano, a Rada, de 2016 a 2019.

O também deputado foi uma figura central da revolução pró-europeia do Maidan (também conhecida como EuroMaidan), um movimento de protestos e agitação civil na Ucrânia, de novembro de 2013 a fevereiro de 2014, que exigia maior integração com a União Europeia, combate à corrupção e a renúncia do então governo.

Foi um dos líderes dos grupos de autodefesa durante os protestos do Maidan, que foram reprimidos com violência pelas autoridades. Este movimento forçou o então presidente pró-russo Viktor Yanukovych a deixar o poder e fugir para a Rússia em 2014.

Parubiy esteve igualmente envolvido na chamada "Revolução laranja" de 2004, desencadeada após denúncias de fraude na segunda volta das presidenciais ucranianas.