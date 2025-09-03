António Gonçalves prioriza área social em São Vicente

Garantindo que o seu projecto para São Vicente “será construído em diálogo permanente com a população, com as Juntas de Freguesia, com a Câmara e em parceria com o Governo Regional”, sendo, por isso mesmo, “um projecto de proximidade e de confiança, que coloca Boaventura, Ponta Delgada e São Vicente sempre em primeiro lugar”, o candidato pela coligação PSD/CDS à Presidência da Câmara Municipal, António Gonçalves, assumiu, hoje, na apresentação oficial da sua candidatura, o compromisso de trabalhar a favor de todos os cidadãos e de um concelho que, respeitando a sua história e tradição, “precisa de ser pensado e preparado com ambição, rigor e esperança”.

António Gonçalves que, nesta ocasião, fez questão de sublinhar que o projecto a que se propõe nestas Eleições Autárquicas não é um projecto pessoal mas, sim, uma missão coletiva que quer partilhada com “todos os vicentinos que acreditam ser possível ir mais longe” e garantiu que a equipa que o acompanha – “uma equipa renovada e forte, com experiência e provas dadas” – está comprometida o presente e o futuro do seu concelho e de cada uma das suas três freguesias.

Um projecto que, conforme explicou, apresenta cinco grandes prioridades que passam pelo Área Social, pelo Turismo, pela Agricultura, pela dinamização Cultural e Associativa e pelo Urbanismo.

Na área Social – aquela que assume como a maior bandeira da sua candidatura – António Gonçalves reforça o seu compromisso de manter e reforçar as políticas de apoio social já existentes, atualizando os valores para dar resposta à inflação e ao aumento do custo de vida. “Continuaremos a apostar no acesso à habitação, nas bolsas de arrendamento, na isenção de taxas para a construção da primeira habitação, no fundo de emergência social, bem como na garantia de creches e pré-escolar gratuitos, nos transportes escolares, nas bolsas universitárias e no apoio aos medicamentos dos nossos idosos”, assegurou, vincando que o seu objetivo é fazer com que São Vicente seja um concelho que apoia os jovens e as famílias, que cria oportunidades para fixar população e que, ao mesmo tempo, valoriza e acarinha os seus idosos.

No que toca ao setor do Turismo, o candidato compromete-se, entre outros objetivos, a afirmar São Vicente “como o grande destino de desporto de natureza e de turismo sustentável da Madeira”, a reforçar a promoção dos seus principais pontos de interesse e assume como prioritária a reabertura das Grutas de São Vicente. Admite, igualmente e à semelhança dos outros Municípios da Região, implementar a Taxa Turística, garantindo que toda a receita arrecadada contribua para melhorar os serviços, investir na preservação do património, preservar o território e gerar mais riqueza para a economia local.

Já na Agricultura, António Gonçalves pretende reforçar o apoio aos viticultores e agricultores, disponibilizando soluções que facilitem o seu trabalho e valorizem os seus terrenos. “Apostaremos no constante apoio às águas de rega, na limpeza e manutenção das veredas de acesso, bem como na abertura e melhoria dos caminhos agrícolas, que são essenciais para o escoamento da produção e valorização do património”, disse, garantindo que o Gabinete de Apoio ao Agricultor terá, também aqui, um papel central,

António Gonçalves que, no respeitante à dinamização Cultural e Associativa, compromete-se a trabalhar para que São Vicente seja “um verdadeiro palco vivo de cultura, tradição e inovação” e garante investir na promoção da identidade local – abrindo simultaneamente espaço à criatividade e à inovação cultural, envolvendo os jovens e todas as associações do concelho – assim como manter e reforçar os apoios às coletividades e associações “que tanto contribuem para a vitalidade de São Vicente”.

Finalmente e no que toca ao Urbanismo, o candidato pretende dar especial importância à ornamentação e valorização do território e, ao mesmo tempo, assumir como prioridade o investimento na rede de águas e saneamento. “Vamos apostar num planeamento urbano sustentável, que valorize o espaço público, integre a mobilidade e prepare São Vicente para as próximas gerações”, afirmou.

“Tudo aquilo que vos apresentámos, não são apenas medidas avulsas. São compromissos claros com a qualidade de vida dos nossos cidadãos e com a construção de um concelho moderno, funcional e preparado para os desafios do amanhã”, rematou.

“Quero ser uma voz que represente cada Vicentino”, assume Elisabete Gouveia

“É por acreditar numa política feita de proximidade, de respeito e de empatia que aceitei este compromisso. Quero ser uma voz ativa, uma voz que represente cada vicentino e uma voz que leve para a Assembleia não só preocupações mas, também ideias, soluções e esperança” afirmou, esta tarde, a candidata pela coligação PSD/CDS “Por São Vicente” à Presidência da Assembleia Municipal, Elisabete Gouveia, numa oportunidade em que fez questão de apelar à participação de todos na construção de um concelho mais forte e mais justo.

Elisabete Gouveia que, na sua intervenção, fez questão de reforçar o contributo que a Assembleia Municipal pode e deve dar ao alcance deste objetivo e lembrou que existem desafios muito claros que São Vicente enfrenta – desafios esses que exigem um trabalho e uma visão conjunta – nomeadamente no que toca à maior valorização das suas três freguesias, ao desenvolvimento sustentável do turismo, à aposta na oferta de Habitação, ao apoio à agricultura e à salvaguarda das tradições locais, ao investimento na cultura e nos desporto, à melhoria das acessibilidades e ao reforço do apoio social às famílias e idosos.

“Acredito que, juntos, podemos melhorar o nosso concelho e dar ainda mais valor à nossa terra”, disse.