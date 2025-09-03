Livre alerta para "risco de degradação irreversível" do Fanal

A candidata do Livre à Câmara Municipal do Funchal, Marta Sofia, alertou esta quarta-feira, 3 de Setembro, para o "risco de degradação irreversível" do Fanal.

Em causa, explica através de nota emitida, está a "pressão turística sem controlo e a gestão ineficaz estão a destruir árvores centenárias, a acelerar a erosão do solo e a comprometer o equilíbrio ecológico desta zona única".

Apontando que o Fanal é "um dos mais emblemáticos tesouros naturais da Madeira e parte integrante da Laurissilva classificada como Património Mundial da UNESCO", Marta Sofia propõe o encerramento temporário daquela zona com o objectivo de permitir a recuperação da natureza.

A candidata às próximas eleições autárquicas critica e lamenta o silêncio dos candidatos à Câmara Municipal do Porto Moniz sobre o tema.

Também o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e a Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura "têm falhado na sua responsabilidade de proteger" o Fanal, critica.