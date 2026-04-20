PSP de Lisboa detém grupo por roubo a turistas no Cais do Sodré

A PSP deteve nove homens com idades entre 17 e 41 anos, no Cais do Sodré, Lisboa, que levavam turistas alcoolizados a experimentar droga falsa, forçando-os depois a levantar ou transferir dinheiro para pagar a amostra, foi hoje anunciado.

As detenções ocorreram na quarta-feira à noite, na zona do Cais do Sodré, onde é habitual encontrar turistas, após os suspeitos terem sido apanhados em flagrante delito, detalhou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em comunicado.

O grupo tinha como alvo homens jovens, preferencialmente sob efeito de álcool, que abordavam com o pretexto de vender o que alegavam ser droga.

Por terem experimentado a droga falsa, as vítimas eram depois forçadas a pagar a amostra e, se negassem, eram obrigadas a entregar o dinheiro que tivessem consigo ou, caso não tivessem a quantia pretendida pelos assaltantes, eram levadas à força e sob ameaças à integridade física às caixas automáticas para levantarem ou transferirem dinheiro.

Segundo a investigação policial, o grupo chegou a conseguiu roubar quantias de 2.000 euros.

Dos nove detidos, sete têm histórico deste tipo de crime e quatro estão também indiciados por outros dois roubos também a turistas, na mesma zona, entre fevereiro e março.