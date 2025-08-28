Queda de caça F-16 da Força Aérea polaca faz um morto em Radom

Um avião de combate F-16 da Força Aérea da Polónia despenhou-se hoje durante os preparativos para um espetáculo aéreo em Radom (centro), matando o piloto, anunciou um porta-voz do Governo.

"Tragédia em Radom! Durante os preparativos para o espetáculo aéreo, um F-16 caiu. Infelizmente, o piloto morreu", publicou no X o porta-voz Adam Szlapka.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, e o ministro da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, que visitaram o local, expressaram as suas condolências à família do piloto.

De acordo com um comunicado das Forças Armadas polacas, o acidente não provocou feridos em terra.

Vídeos publicados nos meios de comunicação social polacos mostram a aeronave a realizar uma manobra acrobática e, em seguida, a descontrolar-se e despenhar-se numa pista e explodir.

O espetáculo aéreo em Radom, cerca de 100 quilómetros a sul de Varsóvia, está previsto para este fim de semana.

A Força Aérea Polaca contava até hoje com 48 caças F-16, de fabrico norte-americano.