JPP quer o Funchal como um aliado do tecido empresarial

O Juntos Pelo Povo reforçou, ontem o seu compromisso para funcionar como um verdadeiro aliado do tecido empresarial do Funchal, isto porque defende que uma Câmara Municipal é "onde todos os empresários são colocados em par de igualdade, com oportunidades acessíveis a todos". Fátima Aveiro esteve reunida com a Associação Comercial e Industrial do Funchal, contando ainda com os candidatos António Trindade, Rafael Nunes e Leonardo Reis.

“O município não deve ser um entrave, mas sim um facilitador da actividade empresarial. Queremos uma Câmara que apoie todos os empresários, colocando-os em par de igualdade e sem privilégios apenas para alguns. Tal como diz o nosso lema de campanha, queremos uma cidade para todos”, afirmou a cabeça-de-lista ao município do Funchal.

A candidata aponta que o sucesso só será possível com diálogo permanente e uma visão estratégica que envolva empresários, trabalhadores e sociedade civil.

O sucesso da nossa economia depende da confiança e da colaboração entre município, empresários e sociedade civil. No Funchal, todos contam. E é esse compromisso que o JPP vai implementar: governar com proximidade, transparência e justiça. Fátima Aveiro

A cabeça-de-lista apresentou ainda medidas concretas para transformar a relação entre a Câmara e os empresários, que passam pela "criação de um diálogo permanente com todos os parceiros sociais, culturais e económicos; implementação de um sistema de alertas e notificações para os agentes empresariais, garantindo igualdade de acesso às oportunidades e concursos públicos; e compromisso firme com uma gestão municipal baseada na transparência, proximidade e igualdade".

Quanto à questão do Alojamento Local, a candidata do JPP defendeu uma regulamentação clara, integrada num plano estratégico sério, "rejeitando medidas avulsas como a recente suspensão decidida pelo actual executivo PSD/CDS no Funchal".

Fátima Aveiro destacou igualmente a importância de uma cidade mais amiga das pessoas, que valorize o espaço público e ao mesmo tempo incentive e revitalize o comércio tradicional.

“Queremos devolver confiança aos empresários, dinamizar o comércio local e garantir que o município seja parte da solução. Com o JPP, o Funchal será uma cidade de oportunidades para todos”, concluiu.