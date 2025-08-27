JPP determinado no combate à violência doméstica no Funchal
A candidata do Juntos pelo Povo (JPP) à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Fátima Aveiro, manifestou hoje a sua solidariedade perante o recente caso de violência doméstica ocorrido em Machico.
Como mulher, mãe e cidadã não posso deixar de me indignar perante mais um caso de violência doméstica na nossa Região. Independentemente do concelho, esta é uma chaga social que nos fere a todos. Toda a sociedade, e também o poder político, tem a responsabilidade de proteger as vítimas e de garantir que estas situações não ficam impunes Fátima Aveiro, candidata do JPP à Câmara Municipal do Funchal
Neste sentido, a candidata do JPP anunciou a implementação de uma Estratégia Estruturada de Prevenção da Violência Doméstica na Câmara Municipal do Funchal, assente numa visão integrada de prevenção, proteção e resposta concertada.
"O combate à violência doméstica não pode ter respostas tardias. É preciso apostar na prevenção, na educação e na criação de mecanismos eficazes de protecção. O Funchal tem de ser um concelho seguro e solidário, onde cada pessoa se sinta protegida e amparada pela comunidade e pelas instituições", reforçou.
De acordo com o comunicado do partido, a sua proposta assenta em seis eixos fundamentais: sensibilização comunitária, educação e capacitação, reforço da rede de protecção social, resposta social concertada, tecnologia de apoio às vítimas e mobilização de recursos locais.
Esta não é apenas uma promessa eleitoral, é um compromisso com as famílias funchalenses. A violência doméstica destrói vidas e famílias, e a Câmara Municipal tem de assumir um papel ativo na prevenção e no apoio às vítimas. Queremos que o Funchal seja exemplo de um concelho que se ergue contra este flagelo com firmeza e humanidade Fátima Aveiro, candidata do JPP à Câmara Municipal do Funchal