JPP determinado no combate à violência doméstica no Funchal

A candidata do Juntos pelo Povo (JPP) à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Fátima Aveiro, manifestou hoje a sua solidariedade perante o recente caso de violência doméstica ocorrido em Machico.

Como mulher, mãe e cidadã não posso deixar de me indignar perante mais um caso de violência doméstica na nossa Região. Independentemente do concelho, esta é uma chaga social que nos fere a todos. Toda a sociedade, e também o poder político, tem a responsabilidade de proteger as vítimas e de garantir que estas situações não ficam impunes Fátima Aveiro, candidata do JPP à Câmara Municipal do Funchal

Neste sentido, a candidata do JPP anunciou a implementação de uma Estratégia Estruturada de Prevenção da Violência Doméstica na Câmara Municipal do Funchal, assente numa visão integrada de prevenção, proteção e resposta concertada.

"O combate à violência doméstica não pode ter respostas tardias. É preciso apostar na prevenção, na educação e na criação de mecanismos eficazes de protecção. O Funchal tem de ser um concelho seguro e solidário, onde cada pessoa se sinta protegida e amparada pela comunidade e pelas instituições", reforçou.

De acordo com o comunicado do partido, a sua proposta assenta em seis eixos fundamentais: sensibilização comunitária, educação e capacitação, reforço da rede de protecção social, resposta social concertada, tecnologia de apoio às vítimas e mobilização de recursos locais.