Há 8 anos Cristiano Ronaldo ultrapassava o 'rei' Pelé

O 'Canal Memória' desta segunda-feira, 1 de Setembro, recua até ao ano 2017 para dar conta que o internacional madeirense ultrapassava o 'rei' Pelé. Há oito anos, Cristiano Ronaldo tornava-se no segundo melhor marcador de sempre de selecções europeias de futebol, ao 'facturar' por três vezes frente às Ilhas Faroé, no jogo de apuramento para o 'Mundial 2018', superando o brasileiro Pelé.

A notícia explicava que o madeirense marcou aos 3, 29 e 65 minutos e ultrapassou o húngaro Sándor Kocsis, com quem partilhava o segundo lugar da lista europeia com 75.

A lista, então liderada por Ferenc Puskas, que fez 84 golos também pela Hungria, entre 1948 e 1956. Mais tarde, em 1961 e 1962, o antigo avançado representou igualmente a Espanha, mas nunca chegou a marcar.

Assim, o capitão da selecção lusa passou a contabilizar 78 golos e a nível mundial ultrapassou Pelé, que fez essa marca com o Brasil entre 1957 e 1971.

Leia a notícia da íntegra:

Continuando a viagem pela edição de 2017, o DIÁRIO noticiava que depois de dois meses de estudos, o Conselho de Governo, aprovou as conclusões da proposta de implementação de combate a incêndios com meios aéreos na Região.

E, por fim, na secção 'Casos do dia', uma rapariga, na faixa etária dos 20 anos, foi detida pela PSP no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, na posse de um aerossol de defesa pessoal.