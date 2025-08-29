100 anos de força de viver

Ângela Aguiar completou, ontem, 100 anos de vida e, para assinalar este marco de longevidade, a equipa do lar Câmara de Lobos Living Care — onde reside há oito anos — preparou-lhe uma festa surpresa.

Nunca pensei [sorri]. Não merecia os elogios que estão-me dando Ângela Aguiar

“Obrigado a todos”, repetia emocionada esta leitura assídua do DIÁRIO, entre visitas, telefonemas e um bolo em forma do número 100.

Leio todos os dias. Gosto de ver as notícias Ângela Aguiar

Antes de cantar os parabéns, a “dona Ângela” partilhou com a nossa a equipa de reportagem as memórias e lições dos tempos “difíceis” da sua juventude. Um testemunho para ler na edição impressa de hoje no nosso matutino.

No tempo em que eu nasci foi muito duro (…). Para quem tinha alguma coisa, tinha de ser com muito sacrifício Ângela Aguiar

Por agora fique com as imagens: