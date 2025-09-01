Guilherme Reis reforça sub-23 do Marítimo

O jovem brasileiro de 20 anos de idade, Guilherme Reis, é o mais recente reforço da equipa de sub-23 do Club Sport Marítimo, anunciou o clube, esta manhã, no seu site oficial.

"O médio polivalente, de 20 anos, chega para reforçar o setor ofensivo da equipa orientada por Marcelo Machado. O jogador brasileiro já representou o EC Vitória, o SSA FC e o Linense", pode ler-se na noticia publicada no site dos verde-rubros.