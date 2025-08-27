Juros da dívida de Portugal descem a cinco e 10 anos e sobem a dois anos
Os juros da dívida portuguesa estavam hoje a descer a cinco e a 10 anos, e a subir a dois anos, alinhados com Espanha, Grécia e Itália.
Pelas 08:35, os juros da dívida soberana portuguesa a 10 anos caíam para 3,156%, depois de na terça-feira se terem fixado em 3,163%.
Os juros a cinco anos seguiam a mesma tendência, recuando para 2,446%, face a 2,453% na sessão anterior.
Já os juros a dois anos estavam a subir para 1,988%, contra 1,971% na terça-feira.
Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, também desciam, para 2,729%, o que compara com 2,756% na segunda-feira.
Na mesma linha, os juros nos prazos de dois, a cinco e 10 anos em Espanha, Grécia, Irlanda e Itália também estavam a cair.