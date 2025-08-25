Rodrigo Soares reforça AD Galomar

A Associação Desportiva Galomar apresentou hoje o seu quinto reforço para a equipa principal de basquetebol masculino para a época 2025/2026, onde estarão envolvidos no campeonato da Proliga e onde procura o tão desejado regresso à principal liga portuguesa onde estiveram na temporada passada.

"A 'revolução' no plantel dos madeirenses era esperada e com o aproximar da data do arranque dos trabalhos para a nova época desportiva, agendado para o início do próximo mês de Setembro, as caras novas têm vindo a ser conhecidas com maior regularidade", adianta o clube no comunicado enviado à comunicação social para dar conta da 'nova cara' do plantel madeirense.

O mais recente reforço é o base/extremo Rodrigo Soares, jogador que na temporada passada esteve ao serviço do Clube Basket Queluz sob a orientação do agora treinador da AD Galomar Hélder Moita.

"Rodrigo Soares foi um dos elementos em maior destaque na enorme temporada realizada pela formação de Sintra em 2024/2025 – com o clube a atingir a final da Proliga - e a sua mudança para a AD Galomar não causa surpresa. O profundo conhecimento que Hélder Moita possui sobre as capacidades do 'atirador' português de 24 anos de idade foram, com certeza, determinantes para a sua contratação.

Os números registados por Rodrigo Soares ao serviço do CB Queluz, onde registou médias de 10.9 pontos, 3.8 ressaltos, 1.4 assistências e 23.2 minutos de utilização por encontro nas 32 partidas que disputou, não deixam dúvidas sobre a qualidade do jovem português, que procurará na Região e ao serviço da AD Galomar alcançar o que não conseguiu no CB Queluz: a subida à Liga Betclic". pode ler-se ainda na nota de imprensa do clube do Caniço.

De salientar que Rodrigo Soares realizou grande parte da sua formação nos Estados Unidos da América, primeiro ao serviço do Liceu MacArthur High School (2016-2018) e depois no basquetebol universitário com as cores da William Penn University (2019-2023).

Rodrigo Soares é assim o quinto reforço confirmado pelos madeirenses para a nova temporada depois de Nuno Barbosa, Ricardo Garrido, Tiago Nazário e Hélder Semedo.