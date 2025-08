PS pergunta pelo resultado do concurso para construção de habitação no Porto Santo

A candidata do Partido Socialista (PS) à presidência da Câmara Municipal do Porto Santo veio, hoje, a público pedir esclarecimentos ao actual presidente da autarquia sobre o anunciado concurso para a construção de habitações ao abrigo do programa 1.º Direito, com recurso a verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Nádia Melim, citada em comunicado de imprensa, recorda que as declarações de Nuno Batista que davam conta de que há 30 habitações no âmbito do 1.º Direito já aprovadas desde Julho de 2024. A candidata realça, porém, que, "passado um ano, os porto-santenses continuam sem saber o que aconteceu (...) nem qual foi o resultado do respectivo concurso".

Concretamente, a socialista pergunta quantas empresas concorreram ao sito concurso, isto porque segundo a mesma "a informação que circula é que não houve empresas interessadas".

Nádia Melim aponta que "a habitação constitui um dos principais problemas que os porto-santenses enfrentam" e realça que, para o referido projecto, estavam em causa cerca de oito milhões de euros.

A socialista considera, por isso, "fundamental que o presidente da autarquia esclareça a população sobre o resultado desse concurso e como se propõe ter as obras concluídas daqui a nove meses". “Ou o Porto Santo vai perder esses 8 milhões de euros?”, interroga.

Por outro lado, e perante o anúncio de Nuno Batista de que será apresentado um projecto de cooperativa de habitação, a candidata do PS desafia a que seja revelado o nome dessa cooperativa.

“A transparência é a base da boa governança e da confiança que a população deposita em quem gere os destinos da nossa terra. Não acredito que exista algo a esconder, pelo que a população deve estar informada dos passos que estão a ser dados pela autarquia numa área tão importante como é a habitação”, sublinha Nádia Melim.