Porto Santo, uma ilha onde pode fazer desporto

Numa altura de verão no Porto Santo, muitas são as actividades desportiva que pode fazer, desde Padel, ao golfe.

Realmente há uma panóplia de modalidades que pode fazer, em terra, como andar bicicleta, jogar futebol, ou golfe, pode fazer caminhadas, pode dar passeios de moto, moto com tração às quatro.

Pode praticar Padel e ténis, no "PXO Racket Center", pode ainda manutenção no BR Gym, no pavilhão Multiusos, correr nas estradas e nos trilhos nos picos da ilha dourada, ou ainda karting no Penedo do Sono, ou a prática de hipismo da empresa Passeios a Cavalo e mergulho com três empresas especializadas.

No mar e no areal há varias empresas que realizam diversas atividades náuticas, e ainda atividades marítimo/ turística, como passeios a vários sítios do Porto Santo.