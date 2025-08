Manhã movimentada na gare do Aeroporto do Porto Santo

Centenas de passageiros estavam, nesta manhã, na gare do Aeroporto do Porto Santo.

Muitos são turistas provenientes de um avião que deveria ter aterrado ontem na Madeira, mas devido às más condições atmosféricas não conseguiu fazê-lo.

Os passageiros dos voos de Binter de ontem e de hoje também estão a ser prejudicados, dado que o ATR 72 também não conseguiu aterrar ontem no Aeroporto da Madeira.

É expectável - se as condições atmosféricas melhorarem - que as aeronaves que estão retidas na placa do aeroporto do Porto Santo levantem voo para os seus destinos durante o dia de hoje.