Concerto inaugural de temporada da OCM prestes a esgotar sessão do dia 6

A sessão do dia 6 de Setembro do concerto inaugural da temporada 2025/2026 da Orquestra Clássica da Madeira está prestes a esgotar. O evento vai decorrer também no dia 7 de Setembro. Os concertos acontecem no Centro de Congressos da Madeira com o tema 'Abba Symphonic'.

A direcção será do maestro Mikica Jevtic, mas há também convidados. Os 'Abba Tribute Real' vão actuar pela primeira vez em Portugal. "O projecto ABBA SYMPHONIC, com os ABBA Real Tribute (Dancing Queen ABBA Real Tribute Band), nasceu em 2022 durante o jubileu de ouro da banda ABBA, com o objectivo de dar vida aos seus maiores sucessos, tendo sido interpretado conjuntamente com uma Orquestra Sinfónica e apresentando-se em palco com uma interpretação soberba", explica nota da Orquestra Clássica da Madeira.

Os bilhetes têm um custo de 25 euros e podem ser adquiridos através da Ticketline, Loja Gaudeamus e no dia do concerto, a partir das 16 horas, na bilheteira do local do concerto.