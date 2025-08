Euro cai face ao dólar pela quinta sessão consecutiva

O euro caiu quinta-feira face ao dólar, pela quinta sessão consecutiva, no mesmo dia em que o Presidente dos EUA voltou a atacar o líder da Reserva Federal, após a manutenção das taxas de juro.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1423 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1475 dólares.

Contudo, o euro subiu em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1446 dólares.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, é "demasiado estúpido e político" para ocupar o cargo.

Numa publicação na sua rede social Truth Social, Trump atacou o presidente da Fed, a quem chamou de "Jerome 'Tardón' Powell".

"Ele chega tarde demais e, na verdade, está demasiado irritado e é demasiado estúpido e político para estar à frente da Fed", afirmou.

A Fed voltou, esta quarta-feira, a deixar as taxas de juro inalteradas, numa altura de incerteza sobre os impactos das tarifas norte-americanas na economia dos EUA.

As taxas de referência do banco central norte-americano permaneceram assim no intervalo de 4,25%-4,5%.

O presidente da Fed defendeu, em conferência de imprensa, a importância da independência dos bancos centrais face aos Governos, numa altura em que tem sido muito criticado pelo Presidente Donald Trump.

Segundo Jerome Powel, que explicou a decisão da Fed em manter as taxas de juro, "ter um banco central independente é um acordo institucional que tem servido o público bem. E enquanto o fizer deve continuar e ser respeitado", indicou, questionado sobre se a pressão de Trump para que baixe os juros poderia afetar a independência da entidade.

Divisas.................quinta-feira..............quarta-feira

Euro/dólar..............1,1423.................1,1475

Euro/libra..............0,86393................0,86387

Euro/iene...............172,12................170,90

Dólar/iene..............150,69................148,93