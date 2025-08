Al Nassr prepara nova temporada em Portugal

O Al Nassr, que vai disputar um jogo particular com o Rio Ave na próxima quinta-feira, encontra-se a estagiar em Portugal, na Cidade do Futebol.

A equipa da Arábia Saudita treinada por Jorge Jesus, que conta com Cristiano Ronaldo e João Félix na frente de ataque, tem divulgado imagens dos treinos nas suas redes sociais.

O mesmo fez o craque madeirense, manifestando a sua motivação para a nova época.

"A fome [de vencer] nunca se desvanece. Ainda há trabalho para fazer e estamos apenas a começar", escreveu CR7 na legenda da sua mais recente publicação no Instagram.

O encontro entre o Al Nassr e o Rio Ave vai ser disputado no Estádio do Algarve, às 20 horas, de 7 de Agosto.