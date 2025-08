Grande enchente na festa madeirense em New Bedford

Ontem, decorreu o terceiro dia da festa madeirense do Santíssimo Sacramento, em New Bedford e contou com a participação de milhares de pessoas, que encheram todas as artérias do Madeira Field.

O espaço contém cinco palcos, onde várias bandas e grupos folclore participam no evento.

Esta noite será a vez do duo Sandra e Ricardo, que veio directamente da Madeira. Vão actuar palco principal.

A representar o Governo Regional da Madeira está o secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel.

Hoje é o último dia da festa madeirense, que terá dois momentos altos. O primeiro momento será uma missa solene em honra do Santíssimo Sacramento, na parte da manhã. À tarde, o outro momento alto é o grande desfile, que percorre as artérias principais do lado Norte da cidade de New Bedford.