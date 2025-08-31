Sébastien Ogier vence Rali do Paraguai em prova marcada por reviravoltas

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) venceu hoje o Rali do Paraguai, 10.ª prova do Campeonato do Mundo, depois de um fim de semana marcado por sucessivos contratempos e por um desfecho carregado de emoção.

Ogier assumiu o comando no sábado, quando o seu colega de equipa Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) sofreu um furo na penúltima especial, e nunca mais largou a liderança.

Apesar de enfrentar chuva intensa na 'power stage' de hoje, já depois de a maioria dos rivais ter rodado em seco, o francês manteve o primeiro lugar e selou a quarta vitória da temporada, reforçando a candidatura ao nono título mundial.

O piloto da Toyota concluiu a prova com 26,2 segundos de vantagem sobre o galês Elfyn Evans (Toyota Yaris), que recuperou até ao segundo posto no derradeiro troço, aproveitando a quebra de Adrien Fourmaux (Hyundai i20), que caiu para quarto.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) fechou o pódio, apenas a 27,2 segundos de Ogier.

Ott Tänak (Hyundai i20), que chegou a lutar pelo segundo lugar, voltou a sofrer problemas mecânicos no último dia e terminou em quinto, enquanto Rovanperä, depois do furo de sábado, limitou danos e acabou em sexto, a mais de dois minutos.

O finlandês, porém, conseguiu resgatar pontos importantes ao ser segundo classificado quer no 'super domingo' quer na 'power stage'.

Apesar de estar na frente, Ogier não deixou de reconhecer o elemento da sorte com que teve de lidar, especialmente num dos troços decisivos, onde foi o único piloto a ser surpreendido pela chuva. "

"Fui o único que apanhou aquelas chuvas fortes durante a especial, é assim mesmo, que azar. Mas não interessa, o que interessa foi ter conseguido esta importante vitória", disse o experiente piloto.

No WRC2, vitória do sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris Rally2), que deixou o francês Yohan Rossel (Citroën C3) a 22,5 segundos. O estónio Robert Virves (Skoda Fabia) perdeu tempo com um furo na penúltima especial e caiu para quinto, dando lugar ao russo Nikolay Gryazin (Skoda Fabia) no terceiro lugar.

Nas contas gerais do WRC, Evans mantém-se na liderança do campeonato, agora com nove pontos de vantagem sobre Ogier. Rovanperä é terceiro, a mesma distância do francês, enquanto Tänak perdeu terreno e está a 20 pontos do topo. Neuville, apesar do pódio, segue a 48 pontos do primeiro lugar.

Na classificação de construtores, a Toyota consolidou a supremacia e dispõe agora de 100 pontos de vantagem sobre a Hyundai, ficando com o título a um passo de ser matematicamente assegurado.

O Mundial prossegue dentro de duas semanas, com o Rali do Chile, a 11.ª prova da temporada.