Associação Ornitológica da Madeira realiza prova oficial no Funchal em Novembro

O calendário oficial de provas ornitológicas para 2025 irá contemplar a realização da Prova Oficial no Funchal, prevista para decorrer entre 14 e 16 de Novembro de 2025, dá conta um comunicado da Associação Ornitológica da Madeira (AOM) remetido esta tarde às redacções.

"Este evento, de âmbito regional, terá certamente grande interesse a nível nacional e europeu, fruto do trabalho desenvolvido no Madeira International Bird Exhibition (MIBE)", destaca a organização.

Por outro lado, "o MIBE continua nos horizontes da instituição, com a vontade de regressar, embora ainda sem data definida", acrescenta a Associação.

O programa da AOM para 2025 foi apresentado, na última quinta-feira, dia 28 de Agosto, em assembleia geral, realizada no auditório da Junta de Freguesia de São Pedro. Na ocasião, foram também aprovados, por unanimidade, o Relatório de Contas de 2024 e o Orçamento e Plano de Actividades para 2025.

Numa nota pessoal, o presidente da Direção, João Fernandes, anunciou ainda que este será o seu último mandato à frente da Associação, não se recandidatando no próximo ano.