Bernardo Teixeira mostrou-se competitivo no regresso às provas nacionais

O ciclista Bernardo Teixeira mostrou-se competitivo no regresso às competições nacionais. Integrando a Óbidos Cycling Team, esteve em acção entre os dias 20 e 24 de Agosto, em três circuitos para as equipas de Sub-23 e Elites do pelotão nacional.

De acordo com nota da Associação de Ciclismo da Madeira, no dia 20 de Agosto, em Alcobaça, correu-se o 31º Circuito de São Bernardo, com 25voltas que totalizavam 72.25kms, e onde o madeirense consegui sempre manter-se junto do pelotão da frente, onde estavam grande parte dos protagonistas deste ano da Volta a Portugal em Bicicleta, e terminou em 17ºlugar, 5º entre os Sub-23, num dia em que também contribuiu para o triunfo do seu colega de equipa João Silva.

No dia 23 de Agosto, "foi dia de correr o 62º Circuito de Nafarros com 8v, totalizando 74.5kms, num dia em que Bernardo Teixeira terminou em 19ºlugar, 4º em Sub-23 e novamente bem próximo dos que discutiram a corrida, num dia em que Adrián Bustamante ( GI Group Holding – Simoldes – UDO) impôs a sua força ao sprint".

Já no dia seguinte, 24 de Agosto, completou-se o 83º Circuito da Malveira, com 35v e um circuito de cerca de 1.5kms, onde apenas terminaram 8 ciclistas na volta do vencedor. Bernardo Teixeira encostou mais cedo após dobragem.