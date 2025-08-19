Grávidas queixam-se de atrasos na Saúde

Mulheres têm recorrido ao privado para realizar ecografias e rastreios no primeiro trimestre de gestação. SESARAM admite constrangimentos mas garante que “todos os exames” são feitos através de “um esforço adicional” dos profissionais. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 19 de Agosto.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para a rubrica 'No Rasto de…', que dá conta que "Governo ‘afina’ Sala de Concertos". Acústica obriga a contratar serviços fora da Região para ter a “casa de referência” concluída ainda neste mandato. Concurso público está previsto para Setembro mas o valor inicial, de 20 milhões de euros, terá de ser revisto.

Na 'ronda' pelas freguesias no âmbito das Eleições Autárquicas de 12 de Outubro, "Estradas desencantam São Roque". As novas acessibilidades não convencem e muitos pedem o arranjo das antigas.

“Tradição madeirense” une músicos" é outro dos temas dignos de nota. O guitarrista e compositor André Santos revela, em entrevista ao DIÁRIO, que partilha do mesmo entusiasmo que Guilherme, dos NAPA.

"Quase um mês acima dos 25 graus" é a notícia 'quente' que fecha a primeira página de hoje. Ponta do Sol foi, em Julho, uma das localidades mais quentes da Região. Agora, vem aí tempo encoberto para o Norte da ilha.

